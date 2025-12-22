weather starkbewoelkt
  4. Sparkasse stärkt lokale Spielplätze: 55.000 Euro für Spielplätze: Sparkasse unterstützt Gemeinden in Mansfeld-Südharz

Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk fördert die Sparkasse Mansfeld-Südharz mit 55.000 Euro die Spielplätze in allen Gemeinden des Landkreises. Was die Bürgermeister mit den Spendengeldern vorhaben.

Von Anne Holzki 22.12.2025, 18:00
Die Sparkasse Mansfeld-Südharz spendet 55.000 Euro für Spielplatzförderung in allen Gemeinden.
Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Kurz vor Weihnachten gibt es für die Kommunen im Landkreis ein besonderes Geschenk: Die Sparkasse Mansfeld-Südharz unterstützt ihre Spielplätze mit einer 55.000-Euro-Spende. Wie Vorstandsvorsitzender Michael Näher mitteilte, stelle das Kreditinstitut 5.000 Euro für jede Gemeinde zur Verfügung, die „für den Erhalt und die Erneuerung dieser lokalen Plätze des nachbarschaftlichen Miteinanders“ gedacht ist.