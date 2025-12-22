Ein 38-Jähriger hat sich vor dem Amtsgericht Bernburg wegen eines Diebstahls von einem Betriebsgelände an der Kustrenaer Straße und Hehlerei verantworten.

Flucht endet auf Hausdach - 38-Jähriger nun nach seiner Tat vor dem Amtsgericht Bernburg

Bernburg/MZ. - Er hatte schon am ersten Verhandlungstag bewiesen, dass er keine gute Kinderstube genossen hat. Beim Fortsetzungstermin nahmen das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Protokollantin eine mächtige „Fahne“ wahr, die von der Anklagebank wehte. „Haben Sie Alkohol getrunken“, fragte André Stelzner den 38-jährigen Mann aus Calbe. „Ja, zwei Bier“, so die Antwort. Die Kirchenuhr hatte noch nicht einmal Zwölf geschlagen. Und es musste gelüftet werden.