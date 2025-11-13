Wenn der erste Schnee fällt, ist der Saalekreis von Merseburg bis vorbereitet – zumindest größtenteils. Technik und Pläne stehen, doch fehlendes Personal und lange Wege bleiben problematisch.

700 Tonnen Streusalz für die Straßen im Kreis: Thomas Lochmann, Leiter der Straßenmeisterei Merseburg (vorn), und Straßenwärter Christian Kuhnt an der Steuerung des Salzladebandes, bei den Winterdienstvorbereitungen.

Merseburg/MZ. - Wenn der erste Schnee fällt, werden die Straßen im Saalekreis oft zur Rutschpartie. Der Ruf nach dem Winterdienst wird laut. Schon jetzt laufen daher die Vorbereitungen für die ersten Flocken der Saison. Die Kommunen bereiten sich darauf vor, auf innerstädtischen Straßen mithilfe des Bauhofs tätig zu werden, während die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt dafür verantwortlich ist, dass der Verkehr auf den Bundes- und Landesstraßen rollen kann – allerdings mit Einschränkungen.