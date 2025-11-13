Personalmangel in Merseburg und Co. Räumen, Streuen, Hoffen – wie der Saalekreis den Winterdienst stemmen will
Wenn der erste Schnee fällt, ist der Saalekreis von Merseburg bis vorbereitet – zumindest größtenteils. Technik und Pläne stehen, doch fehlendes Personal und lange Wege bleiben problematisch.
13.11.2025, 06:00
Merseburg/MZ. - Wenn der erste Schnee fällt, werden die Straßen im Saalekreis oft zur Rutschpartie. Der Ruf nach dem Winterdienst wird laut. Schon jetzt laufen daher die Vorbereitungen für die ersten Flocken der Saison. Die Kommunen bereiten sich darauf vor, auf innerstädtischen Straßen mithilfe des Bauhofs tätig zu werden, während die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt dafür verantwortlich ist, dass der Verkehr auf den Bundes- und Landesstraßen rollen kann – allerdings mit Einschränkungen.