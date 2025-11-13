Jürgen Stredecke schärft seit 45 Jahren Messer, Scheren und mehr in Quedlinburg. Seite 35 Jahren arbeitet er in seiner eigenen Werkstatt und hält hier ein traditionelles Handwerk am Leben.

Mit 86 noch in der eigenen Werkstatt: Warum Schleifer aus Quedlinburg nicht ans Aufhören denkt

Jürgen Stredecke schärft in seiner Werkstatt in Quedlinburg am Schleifbock eine Schere.

Quedlinburg/MZ. - An der Wand hängend oder auf dem Regal liegend warten dutzende Schleifscheiben in verschiedenen Härtegraden und Körnungen auf ihren Einsatz; auf einem kleinen Schrank liegen unter anderem ein Rasenmäher-Messer und Scheren bereit, abgeholt zu werden. Jürgen Stredecke hat sie in seiner Schleiferei in Quedlinburg geschärft und poliert. Seit mehr als 45 Jahren arbeitet er in dem traditionellen Handwerk.