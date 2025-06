Suche nach Raubkatze am Geiseltalsee: Saalekreis berät weitere Strategie

Die Suche nach einer Raubkatze im Saalekreis geht weiter: Eine erste Suche am Montagabend blieb erfolglos.

Braunsbedra/MZ - Der Saalekreis berät am Dienstagvormittag wie es mit der Suche nach einer vermeintlichen Raubkatze weitergeht. Das Tier war am Freitagabend im Bereich der Marina Braunsbedra gesichtet und gefilmt worden. Nach dem das Veterinäramt des Kreises am Montag davon erfahren hatte, setzte es eine Warnmeldung ab und startete eine Suchaktion.