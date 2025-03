Vorenthaltene Gelder, teure Feiern, ein zweifelhafter Umgang mit dem Dienstwagen. Das Land Sachsen-Anhalt wirft Querfurts langjährigem Bürgermeister Peter Kunert mehrere Dienstrechtsverstöße vor und will ihm die Altersbezüge streichen. Doch der verbucht vor Gericht in Magdeburg einen wichtigen Sieg.

25 Jahre gab Peter Kunert den Ton in Querfurt an. Nach Auffassung des LVWA nicht immer rechtskonform.

Magdeburg/Querfurt/MZ. - Der Dienstwagen, falsche Einstufungen von Mitarbeitern, nicht abgeführte Gelder. Der Richter am Verwaltungsgericht Magdeburg riss am Dienstag die Vorwürfe, die gegen Querfurts früheren Bürgermeister Peter Kunert im Raum stehen, als Schlagwörter an. Seit mehr als sieben Jahren schweben sie wie ein Damoklesschwert über dem Kopf des ehemaligen FDP-Landeschefs. Zuletzt drohte dem 75-Jährigen sogar der Verlust seiner gesamten Altersbezüge als Beamter. Doch als das Gericht am Nachmittag seine Entscheidungen bekanntgab, stand fest, der klare (Tages-)Sieger heißt Kunert.