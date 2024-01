Annelie Taha verbrachte in Querfurt ihre Jugend. Nun hat die 45-jährige Medizinerin dort eine Kinderarztpraxis übernommen. Dank Infektionswelle verläuft der Start dort sehr arbeitsreich.

Querfurterin kehrt als neue Kinderärztin in die Heimat zurück

Annelie Taha ist gebürtige Querfurterin. Nach Jahren in Ulm, Halle und Leipzig ist sie nun dorthin zurückgekehrt.

Querfurt/MZ. - Die Nachmittagssprechstunde in der Kinderarztpraxis im Zentrum von Querfurt ist seit einer halben Stunde offiziell vorbei. An Feierabend ist für Annelie Taha und ihre Helferinnen aber längst nicht zu denken. Noch immer warten acht junge Patienten und ihre Eltern darauf, ins Behandlungszimmer gerufen zu werden. Die Infektionskrankheiten haben weiterhin Hochkonjunktur. „Ringelröteln, RS-Viren und Grippe sorgen für viele Erkrankungen. Einige Patienten kommen täglich, weil es ihnen so schlecht geht“, berichtet Annelies Taha.