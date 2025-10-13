Kameras sollen Vandalen auf dem Burgspielplatz in Querfurt künftig abhalten. Für das WC nebenan ist das keine Option, sagt der Bürgermeister und erklärt, warum auch auf dem Spielplatz die Videoüberwachung nicht dauerhaft läuft.

Im Frühjahr durften die Kinder den Burgspielplatz in Beschlag nehmen.

Querfurt/MZ - Der Anblick wird ungewöhnlich: Die Stadt Querfurt lässt am Burgspielplatz gegenüber von Rewe in den nächsten Wochen Kameras installieren. Sie sollen das erst im Frühjahr eröffnete Areal vor Vandalismus schützen. Der Stadtrat votierte am Donnerstag bei einer Enthaltung ansonsten einstimmig für die Videoüberwachung.