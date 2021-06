Merseburg - Am Montagabend gegen 22.30 Uhr sind in einer Wohnung in der Oeltzschenerstraße in Merseburg 50 Cannabispflanzen und diverse Anbaugeräte/-mittel beschlagnahmt worden. Wie die Polizei mitteilte, gab es eine Wohnungsdurchsuchung aufgrund von Zeugenhinweisen. Gegen den 36-Jährigen Wohnungsinhaber wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (mz)