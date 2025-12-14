Kantersieg für den MSV Eisleben: Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) feiern. Vor 57 Zuschauern gewann das Team 9:0 (3:0).

Eisleben/MTU. 9:0 (3:0) in Eisleben: Ganze neun Bälle hat das Team von Steffen Bormann, der MSV Eisleben, am Sonntag im Tor der Gäste aus Nietleben untergebracht.

Gleich nach Spielstart schoss Andrin Dubova das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Eisleber waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 36 wurde das zweite Tor durch Leandros Paris Markou erzielt.

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Bormann im gegnerischen Tor. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Rische den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:0 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – Engel, Ebert, A. Schmidt, Rische, Dubova, Markou, Beese, L. Schmidt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Thiele, Tröger, Wendt, Scharschuh, Kastner, Schröder, Preuß

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57