Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

In Minute 12 schoss Patrick Olbricht das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein (34.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

VfB 1906 Sangerhausen in Minute 49 2:0 in Führung

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Christian Schmidt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Bernburg erlangte (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Scholz (79. Schulz), Wagenhaus (69. Sonnenberg), Lange (73. J. Stöhr), Schäffner, Hildebrandt, F. Stöhr, Kern, Weick (90. Hennig), Olbricht, Schneider (90. Reiber)

SC Bernburg: Friedrich – Krishteyn, Lange (88. Gohl), Krüger, Schauer, Becker (59. Hilmer), Staat, Lange (59. Raeck), Fahland (88. Heute), Schmidt, Giemsa

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76