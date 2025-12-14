Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die VfB Germania Halberstadt A1 vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Halberstadt/MTU. Die 40 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen das Team aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Finn Luca Stemmler (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Youen Schrader den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt A1 – 34. Minute

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (47.). Damit war der Erfolg der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Naujoks, Knoche (79. Richter), Schrader, Stemmler (73. Bönicke), Kosock, Simon, Schürmann, Leopold (56. Schneider), Stender (56. Michl), Lancine (79. Leube)

Turbine Halle: Worch – Saile, Brandt, Hohl (83. Dichtl), Ries, Waschkowitz, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Zaeske (46. Sultanaliev), Só (75. Förster), Canabate Kasparek, Merschky

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40