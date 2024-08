Merseburg/MZ/und. - Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr gab es einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht uf der Bundesstraße 91 in Merseburg in Höhe Südpark-Kreuzung. Eine Frau fuhr aus Richtung Sixti-Ruine kommend auf der B 181 und wollte nach links auf die B 91 in Richtung Weißenfels fahren, als es zu dem Unfall kam. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug überquerte eine Kreuzung, obwohl die Autofahrerin - den eigenen Angaben zufolge - Grün hatte. Der unbekannte Pkw kollidierte mit dem Wagen der Frau und verursachte einen Schaden am vorderen linken Kotflügel. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen kleinen weißen Pkw handeln.Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, sich dringend beim Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/446 295 zu melden.