Die MZ hat Angler nach den beliebtesten Angelspots im Saalekreis gefragt – zwischen steigenden Mitgliederzahlen, Fischbesatz, Fischereischein und der Frage, ob es sich lohnt, hier zu angeln.

Petri Heil im Saalekreis: Wo sind die besten Angelspots?

Michael Schuster vom Angelverein Kötzschau übt sein Hobby auch gerne am Kiessee Zwei in Wallendorf aus.

Saalekreis/MZ. - Naturverbundenheit, Spannung, aber auch Entspannung, Neugier und Geduld sind es, die das Angeln so vielseitig machen. Dabei bietet der Saalekreis mit seinen Seen und besonders der Saale ein riesiges Areal, um dem Hobby nachzugehen. In über hundert Gewässern des Saalekreises ist das Angeln nach der Gewässerordnung des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt gestattet.