Querfurt/MZ - - Musiker Mike Andrae kann sich an seinen ersten öffentlichen Auftritt mit der Band „Joe Eimer und die Skrupellosen“ gut erinnern. Der liegt 25 Jahre zurück, war im Frühjahr 1999 im damaligen Schwarzbrenner in Querfurt. „Mit 30 Liedern sind wir gestartet“, berichtet er und zeigt einen Zeitungsausschnitt von damals. Die MZ berichtete da, dass „Joe Eimer“ an diesem Abend für gute Stimmung sorgte. Und weiter: „Der Andrang war so groß, daß die Kneipe förmlich aus den Nähten platzte. Viele Musikfans fanden hier keinen Einlaß mehr.“