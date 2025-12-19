Im Herbst hatte die AfD im Merseburger Rat die Aufnahme von Vertretern des Vereins BBZ Lebensart in die Partnerschaft für Demokratie verhindert. Begründung: Der Verein verbreite „kranke Ideologien“. Nun bittet die Partnerschaft, das Thema erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Unter welchen Umständen das passieren könnte.

Der Verein BBZ Lebensart ist seit Längerem in Merseburg präsent, wirkte etwa am ersten Merseburger CSD im Juni mit.

Merseburg/MZ. - Nachdem die AfD im Sozialausschuss des Merseburger Rats im September die Aufnahme zweier Vertreter des Begegnungs- und Beratungszentrum Lebensart (BBZ Lebensart) Halle in die Partnerschaft für Demokratie (PfD) Merseburg blockiert hatte, bittet diese den Ausschuss nun, das Thema erneut auf die Tagesordnung zu nehmen.