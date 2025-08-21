weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Saalekreis: Noch keine Lehrstelle? Wie die Arbeitsagentur bei der Suche hilft

Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Saalekreis Noch keine Lehrstelle? Wie die Arbeitsagentur bei der Suche hilft

Rund ein Drittel der bei der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd gemeldeten Schulabgänger sucht aktuell noch eine Ausbildungsstelle. Parallel sind über 200 Lehrstellen noch nicht besetzt. Woran das liegt und wie Lehrlinge und Betriebe unterstützt werden.

Von Diana Dünschel 21.08.2025, 12:00
Die nächste Ausbildungsmesse Perspektive 4.0 findet in Merseburg am 20. September statt.
Die nächste Ausbildungsmesse Perspektive 4.0 findet in Merseburg am 20. September statt. (Foto: Wolfgang Kubak)

Merseburg/MZ. - Zwischen 1. August und 1. September beginnen Azubis ihre Ausbildung. Wie ist die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Saalekreis? Die MZ fragte bei der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd nach.