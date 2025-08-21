Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Saalekreis Noch keine Lehrstelle? Wie die Arbeitsagentur bei der Suche hilft
Rund ein Drittel der bei der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd gemeldeten Schulabgänger sucht aktuell noch eine Ausbildungsstelle. Parallel sind über 200 Lehrstellen noch nicht besetzt. Woran das liegt und wie Lehrlinge und Betriebe unterstützt werden.
21.08.2025, 12:00
Merseburg/MZ. - Zwischen 1. August und 1. September beginnen Azubis ihre Ausbildung. Wie ist die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Saalekreis? Die MZ fragte bei der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd nach.