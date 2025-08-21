Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Saalekreis Noch keine Lehrstelle? Wie die Arbeitsagentur bei der Suche hilft

Rund ein Drittel der bei der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd gemeldeten Schulabgänger sucht aktuell noch eine Ausbildungsstelle. Parallel sind über 200 Lehrstellen noch nicht besetzt. Woran das liegt und wie Lehrlinge und Betriebe unterstützt werden.