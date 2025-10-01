Am Landgericht Halle wird der Prozess gegen einen Merseburger fortgesetzt. Neben Vergewaltigung geht es um vorsätzliche Körperverletzung, erpresserischen Menschenraub, Bedrohung und Sachbeschädigung.

„Nie Sex gegen ihren Willen“ - Wie der Angeklagte die Tatnacht in einer Merseburger Wohnung schildert

Am Landgericht Halle muss sich ein Merseburger unter anderem wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten.

Merseburg/Halle/MZ. - In der Fortsetzung der Verhandlung wegen Vergewaltigung, vorsätzlicher Körperverletzung, erpresserischem Menschenraub, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen einen Merseburger vor dem Landgericht Halle gab es Dienstag eine Überraschung. Erstmals äußerte sich der Angeklagte über seinen Anwalt zu den Vorwürfen.