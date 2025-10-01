Merseburger wegen Vergewaltigung angeklagt „Nie Sex gegen ihren Willen“ - Wie der Angeklagte die Tatnacht in einer Merseburger Wohnung schildert
Am Landgericht Halle wird der Prozess gegen einen Merseburger fortgesetzt. Neben Vergewaltigung geht es um vorsätzliche Körperverletzung, erpresserischen Menschenraub, Bedrohung und Sachbeschädigung.
01.10.2025, 08:06
Merseburg/Halle/MZ. - In der Fortsetzung der Verhandlung wegen Vergewaltigung, vorsätzlicher Körperverletzung, erpresserischem Menschenraub, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen einen Merseburger vor dem Landgericht Halle gab es Dienstag eine Überraschung. Erstmals äußerte sich der Angeklagte über seinen Anwalt zu den Vorwürfen.