Der langjährige Eisleber Ordnungsamtsleiter Norbert Schulze tritt zum 1. Oktober in den Ruhestand. Wie es ihn von der Helbraer August-Bebel-Hütte in die Stadtverwaltung verschlagen hat.

„34 Jahre Wiese, und nie ist etwas Größeres passiert“

Norbert Schulze hat am Dienstag, 30. September, seinen letzten Arbeitstag im Eisleber Rathaus gehabt.

Eisleben/MZ. - Sein letzter Arbeitstag ist noch einmal lang geworden. Denn wie in allen Behörden ist auch in der Eisleber Stadtverwaltung der Dienstag der klassische Sprechtag – mit entsprechend längeren Öffnungszeiten. Für Norbert Schulze ist das kein Problem. „Dienst ist Dienst“, sagt er, „bis zum letzten Tag.“