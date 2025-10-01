Sie sind heute im strammen Rentenalter, einige von damals leben nicht mehr. 70 Jahre nach ihrer Einschulung erinnern sich die Kinder von einst an ihr „Dorf“.

Geklaute Maultaschen, Schleichweg über Friedhof: So war das Kinderleben in den 50ern in Halle

Hier sind die „Trothaer“ von einst schon junge Persönlichkeiten: Diese Aufnahme stammt vom Schulabschluss 1965.

Halle (Saale)/MZ. - Der Schelm blitzt aus den Augen von Maria Jung, die Unbekümmertheit eines Kindes im Gesicht einer rüstigen Seniorin. 70 Jahre ist es her, dass sie in Trotha eingeschult wurde, damals noch im historischen Kaffeegarten, der jetzt eine Wohnanlage ist. Über „ihr Dorf“ kann sie viel erzählen, das Leben damals, eine unbeschwerte Kindheit - abseits von Geld und Neid.