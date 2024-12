Bockwindmühlen soll es in Kötzschen schon im 18. Jahrhundert gegeben haben. Bisher war nur der Bau einer Holländermühle im 19. Jahrhundert bekannt.

Dieses undatierte und unbeschriftete Aquarell von Franz Wagner zeigt wahrscheinlich nicht die Holländermühle in Kötzschen, wie ursprünglich vermutet, sondern jene in Knapendorf, die es heute noch gibt.

Kötzschen/MZ. - Bei Recherchen im historischen Stadtarchiv Merseburg stieß Heimatforscher Jörg Winzer (Mail: [email protected]) auf Bekanntmachungen zu einer Holländermühle in Kötzschen, die es dort ab etwa 1850 bis nach dem Zweiten Weltkrieg gab, dann aber in Vergessenheit geriet. Nach einer Veröffentlichung seiner Erkenntnisse in einem MZ-Artikel zusammen mit einer überlieferten Zeichnung erhielt der Merseburger zu seiner großen Freude große Resonanz.