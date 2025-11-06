weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Wechsel von Leipzig nach Merseburg: Neues Restaurant an der Klia-Platte: Was Nam Tran ihren Gästen im „Nami“ bieten will

Wechsel von Leipzig nach Merseburg Neues Restaurant an der Klia-Platte: Was Nam Tran ihren Gästen im „Nami“ bieten will

Nam Tran hatte ein Restaurant in Leipzig. Das hat die 34-Jährige aufgegeben, um an der Klia-Platte eine neue Gastronomie zu eröffnen. Die Wirtin erklärt, was Gäste im „Nami“ erwartet und warum sie nach Merseburg gewechselt ist.

Von Robert Briest 06.11.2025, 18:03
Den Spitznamen „Nami“ hat Nam Tran in ihrer Zeit als Altenpflegerin bekommen. Nun hat sie ihr neues Restaurant so genannt.
Den Spitznamen „Nami“ hat Nam Tran in ihrer Zeit als Altenpflegerin bekommen. Nun hat sie ihr neues Restaurant so genannt. Foto: Robert Briest

Merseburg/MZ. - „Die Kleinstadt passt besser zu mir als die Großstadt, weil ich hier besser Familie und Job verbinden kann“, sagt Nam Tran. Die „Kleinstadt“, von der die 34-Jährige spricht, heißt Merseburg. Und ihr Job ist seit Mittwoch wieder die Gastronomie. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie an der Klia-Platte nun ein Restaurant mit asiatischer Fusion-Küche.