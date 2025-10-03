weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Schulangst, Schlafstörungen oder Zwänge: Neues Angebot für Kinder und Jugendliche in Querfurt: Eine Spezialistin für die Seele

Das Basedow-Klinikum hat an seinem Standort in Querfurt wieder eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Sie wird von der 42 Jahre alten Monika Skanta geführt.

Von Anke Losack 03.10.2025, 15:00
Monika Skanta führt seit September eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie am Standort Querfurt des Carl-von-Basedow-Klinikums.
Monika Skanta führt seit September eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie am Standort Querfurt des Carl-von-Basedow-Klinikums. (Foto: Anke Losack)

Querfurt/MZ. - Schlafstörungen, Bauchweh, Zwänge, Tics, Schulangst – die Liste der Probleme und Störungen, die Monika Skanta kennt, ist lang. In ihrer Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie am Carl-von-Basedow-Klinikum in Querfurt ist sie mit ganz unterschiedlichen Problemen konfrontiert. Allen gemein ist, dass sie das Leben von Kindern und Jugendlichen belasten und dass sich die meisten von ihnen gut behandeln lassen.