Das Basedow-Klinikum hat an seinem Standort in Querfurt wieder eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Sie wird von der 42 Jahre alten Monika Skanta geführt.

Neues Angebot für Kinder und Jugendliche in Querfurt: Eine Spezialistin für die Seele

Querfurt/MZ. - Schlafstörungen, Bauchweh, Zwänge, Tics, Schulangst – die Liste der Probleme und Störungen, die Monika Skanta kennt, ist lang. In ihrer Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie am Carl-von-Basedow-Klinikum in Querfurt ist sie mit ganz unterschiedlichen Problemen konfrontiert. Allen gemein ist, dass sie das Leben von Kindern und Jugendlichen belasten und dass sich die meisten von ihnen gut behandeln lassen.