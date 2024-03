In Braunsbedra wird weiter zu Solarmodulen auf Ackerboden diskutiert. Weil der Bürgermeister jüngste Stadtratsbeschlüsse für rechtswidrig hält, kommen sie nochmals auf die Tagesordnung.

Neuer Vorschlag: Bürgerbefragung zu Agri-PV in Braunsbedra

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ. - Das geplanten landesweit größte Agri-Photovoltaikprojekt in den Braunsbedraer Ortsteilen Krumpa und Großkayna war auch in der jüngsten Stadtratssitzung von Braunsbedra diese Woche das beherrschende Thema.1 Wie ist der aktuelle Stand zum Projekt?Zum Entwurf des Bebauungsplans konnte die Öffentlichkeit seit Dezember zweimal Stellung nehmen. Parallel beauftragte der Investor die Durchsuchung des Krumpaer Geländes nach Kampfmitteln, kaufte den Schandfleck „Schrottlinde“ in Krumpa und begann dort mit der Beräumung von Müll.