Jessen/MZ. - 9 Uhr an diesem Sonntag: Einsatzbesprechung auf der Wiese im Jessener Gewerbegebiet an der Rehainer Straße. Viel Orange des Jessener Bauhofes ist zu sehen, aber auch das Dunkelblau der Feuerwehr. Viele derjenigen, die diesen Dienst zur frühen Sonntagsstunde antreten, sind in Personalunion beruflich in der einen und im Ehrenamt in der anderen Hinsicht aktiv.