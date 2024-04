Dessau/MZ. - Der Dessauer Tierpark öffnet im Mai an 15 Abenden nach der Schließzeit noch einmal seine Türen für eine besondere Veranstaltung.

Unter der Überschrift „Lichtkultur trifft Hochkultur“ sind auf dem gesamten Gelände des Tierparks zahlreiche Lichtkunstinstallationen verbaut, die ab Mittwoch, 1.Mai, in den Abendstunden illuminiert werden und damit ihre volle Wirkung entfalten. Lichtkünstler Jörn Hanitzsch nutzt dabei die Gegebenheiten auf dem Areal des Tierparks so aus, dass sich seine Lichtfarbkunst atmosphärisch in die Parklandschaft eingliedert.

Auch das Mausoleum ist Teil der Kunstinstallation und wird an den Veranstaltungsabenden geöffnet sein. Für das leibliche Wohl und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Tickets sind an der Abendkasse und im Vorverkauf zu den regulären Öffnungszeiten an der Tierparkkasse erhältlich. Dauerkarten für die „Lichtkultur“ sind neu im Programm.

„Lichtkultur trifft Hochkultur“ gibt es vom 1. bis 4. Mai, vom 8. bis 11. Mai vom 16. bis 19. Mai und vom 24. bis 26. Mai. Los geht es jeweils 19 Uhr, der letzte Einlass erfolgt 22 Uhr. Der Eintritt kostet Erwachsene 12 Euro (Dauerkarten 36 Euro), Kind zahlen 6 Euro (18 Euro).