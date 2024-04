Merseburg/MZ. - Die Runde ist wie ein bunter Blumenstrauß: ein Architekt, der gern Straßenpläne historischer Innenstädte zeichnet, ein Erasmus-Student aus Italien, der für seine Forschungen im Domstiftsarchiv zu Gast ist, zwei Studentinnen aus Leipzig, der Merseburger Bürgermeister Bellay Gatzlaff, eine ukrainische Künstlerin und ein Mann, der mal für einen Airbus-Zulieferer gearbeitet hat. Künstlerin Antoinette schaut sich lächelnd um. Das gefällt ihr.

Menschen zusammenbringen

Seit einigen Monaten ist die Künstlerin mit ihrem Atelier in der Merseburger Sitte-Galerie zu Hause, und sie mag es, wenn Menschen sich treffen. „Ich möchte, das Menschen zusammenkommen, die sich sonst wahrscheinlich nicht über den Weg laufen würden. Und deshalb habe ich meine ,Wunderbar’ eröffnet“, erzählt sie der MZ. Bereits dreimal haben sich die Türen zu der wunderbaren Bar auf Zeit geöffnet.

Immer am ersten Mittwoch des Monats ist es so weit. Dann trifft man sich ab 18 Uhr im Café der Sitte-Galerie. Nach einer Vorstellungsrunde, in der jeder und jede etwas über sich erzählt, wird ganz ungezwungen geplaudert und man vernetzt sich, wie das auf Neudeutsch heißt. Gegen einen kleinen Obolus gibt es Getränke und einen Mini-Imbiss, aber vor allem natürlich Futter für Herz, Hirn und Seele.

Reise zur „Nordart“

Beim vergangenen Treffen gab es eine Überraschung für die Gäste der „Wunderbar“: Antoinette, die über lange Zeit im Merseburger Schlossgartensalon an ihrem „Altar der Europa“ gearbeitet hat und damals von der MZ „Queen of Bleistift“ getauft wurde, wird sich ab Anfang Juni auf einer der umfangreichsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa präsentieren – nämlich auf der „Nordart“ im norddeutschen Büdelsdorf. Und Christiane Schiffler von „Urlaubstraumreisen“ in Merseburg, die von Anfang an eine „Wunderbar“-Anhängerin ist, organisiert eine dreitägige Kunstreise in den Norden Deutschlands (Anmeldungen bis Ende April möglich).

Das gab ein großes Oh und Ah bei den Gästen. „Ich werde dort mit meinen Mammuts – mehreren großformatige Bleistiftzeichnungen – vertreten sein. Und ich freue mich, wenn ich mir die Ausstellung dann mit vielen Fans aus Merseburg anschauen kann“, sagt die Künstlerin, die sich für die „Nordart“ nicht bewerben musste, sondern eingeladen wurde.

Die nächste „Wunderbar“ öffnet am 1. Mai ihre Türen. Anmeldungen bitte an:

[email protected]