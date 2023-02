Der Airpark in Merseburg soll Teil des großen noch namenlosen Gebietes werden.

Merseburg/MZ - Die Gäste schafften es noch rechtzeitig, zu den Ausschüssen in den eigenen Kommunen zu kommen. Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU) und sein Amtskollege aus Schkopau Torsten Ringling (parteilos) waren am Donnerstag zur Sitzung des Merseburger Stadtrates gekommen, weil dort eine Entscheidung auf der Tagesordnung stand, die die Zukunft der drei Kommunen wesentlichen prägen könnte. Die Frage, ob auch Merseburg dafür ist, ein gemeinsames Industriegebiet vom Airpark bis westlich der A38 an den Rand von Milzau zu entwickeln und dafür als ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie auf den Weg zu bringen.