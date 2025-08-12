Premiere nach 214 Jahren: Bad Lauchstädts Brunnenfest zieht auf eine neue Location und auch die Brunnenkönigin kehrt nach 15 Jahren zurück. Was Besucher vom 15. bis 19. August erwartet.

Neuer Festplatz, alte Tradition: Bad Lauchstädt kürt zum Brunnenfest 2025 wieder eine Brunnenkönigin

Erstmals in der Historie des Brunnenfestes wird der Brunnenversand zum Festplatz.

Bad Lauchstädt/MZ. - Zur 214. Ausgabe gibt es eine Premiere. Nach Angaben der Stadt findet das Bad Lauchstädter Brunnenfest vom 15. bis 19. August erstmals auf dem Gelände des Brunnenversandes statt. „Wir fanden die Idee, an den Ort zu gehen, an dem der Brunnen über Jahrzehnte abgefüllt wurde, sehr charmant“, begründet Bürgermeister Christian Runkel. So sehe man, welche Fortschritte es gebe.