In Halle gibt es gefährliche Kreuzungen und Straßenabschnitte – besonders für Radfahrer. Der Unfallatlas zeigt, wo die Gefahrenstellen liegen. ADAC und Polizei erklären, was die Gründe dafür sein können.

Halle (Saale) /MZ. - Unfälle gehören in einer Großstadt wie Halle zur Tagesordnung. Wo es am häufigsten kracht, zeigt der Unfallatlas der statistischen Ämter von Bund und Land. Er basiert auf Meldungen der Polizeidienststellen. Der Unfallatlas zeigt, wie sich die Schwerpunkte über die Jahre gewandelt haben. Polizei und ADAC helfen bei der Einordnung, stellen ihre Hotspots dar und zeigen, wo die Grenzen des Atlas liegen.