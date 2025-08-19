Sie hatten beim Bürgerbuget 2024 den Sieg geholt. Jetzt wurde offiziell in Dienst gestellt, wofür die Mädchen und Jungen angetreten waren. Wie aus einem Zelt zwei wurden.

Merseburg/MZ. - Sie waren beim Tag der Entscheidung 2024 die Sieger im Kampf um einen Teil des Merseburger Bürgerbudgets: die Mädchen und Jungen der Merseburger Jugendfeuerwehr. Mit 333 Stimmen durften sie sich über 8.000 Euro freuen. Dafür sollte ein Mannschaftszelt gekauft werden. Das wurde am Dienstag offiziell in Dienst gestellt.