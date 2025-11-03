Saline Bad Dürrenberg Neue Lösung: Borlachschacht im Witzlebenturm soll nun nicht komplett zugeschüttet werden
Nur ein kleiner Teil des Borlachschachts in Bad Dürrenberg soll zugeschüttet werden. Wie tief genau, soll nun geprüft werden.
03.11.2025, 09:00
Bad Dürrenberg/MZ. - Die Summe für die Verwahrung des Borlachschachtes im Witzlebenturm in Bad Dürrenberg bleibt bei 500.000 Euro. Zu wenig für manche, aber das Vorhaben hat sich wohl im Umfang reduziert. Eine Verwahrung bis auf eine Tiefe von 228 Metern scheint nicht nötig.