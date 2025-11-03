Nur ein kleiner Teil des Borlachschachts in Bad Dürrenberg soll zugeschüttet werden. Wie tief genau, soll nun geprüft werden.

Neue Lösung: Borlachschacht im Witzlebenturm soll nun nicht komplett zugeschüttet werden

Für die Schachtbefahrung 2021 musste die Sole im Borlachschacht abgesenkt werden.

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Summe für die Verwahrung des Borlachschachtes im Witzlebenturm in Bad Dürrenberg bleibt bei 500.000 Euro. Zu wenig für manche, aber das Vorhaben hat sich wohl im Umfang reduziert. Eine Verwahrung bis auf eine Tiefe von 228 Metern scheint nicht nötig.