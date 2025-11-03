Der Vertrag zwischen Rokoko-Betreiber in Jeßnitz und der Stadt wurde aufgelöst. Jetzt werden Alternativen geprüft.

Vertrag gekündigt - Warum das Heiraten in der Eventkirche in Jeßnitz Geschichte ist

Die ehemalige Katholische Kirche Jeßnitz ist zum Veranstaltungszentrum Rokoko*62 geworden. Geheiratet werden kann hier nicht mehr.

JESSNITZ/MZ/URO. - Seit zehn Jahren bestand in der Stadt Raguhn-Jeßnitz die Möglichkeit, alternativ zu den Trauzimmern in den Rathäusern in Raguhn und Jeßnitz auch in der Kultur- und Begegnungsstätte Rokoko*62 zu heiraten. Das ist nun Geschichte. Der zwischen Stadt und dem Betreiber des Rokoko in der ehemaligen Katholischen Kirche in Jeßnitz bestehende Nutzungsvertrag wurde vom Letztgenannten gekündigt. Gründe dafür wurden nicht genannt.