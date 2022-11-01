Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wann Kunden in Halle (Saale) in diesem Jahr am Sonntag einkaufen können.

In Halle (Saale) wird es auch in 2025 wieder verkaufsoffene Sonntage geben.

Halle (Saale). - In Halle (Saale) laden verkaufsoffene Sonntage dazu ein, das Shopping-Erlebnis auf den Sonntag auszudehnen. Besucher haben die Möglichkeit, abseits der normalen Öffnungszeiten entspannt einzukaufen und dabei besondere Veranstaltungen zu erleben. Alle Termine gibt's hier.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Halle

Bisher fanden in Halle zwei verkaufsoffene Sonntage statt. Die Geschäfte durften am Sonntag, 6. April 2025, öffnen. Zeitgleich fand der Hallesche Ostermarkt statt. Auch am 2. November lockte in Halle das Lichterfest viele Besucher zum Einkaufs-Sonntag in die Innenstadt.

Während der Weihnachtszeit öffnen die Geschäfte am 30. November und 14. Dezember von 13 bis 18 Uhr.