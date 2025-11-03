Der Trägerwechsel für das Ascherslebener Gymnasium Stephaneum ist beschlossene Sache. Welche Möglichkeiten es dafür gibt und wie es weitergeht.

Im Haus II des Ascherslebener Stephaneums werden die jüngeren Schüler unterrichtet.

Aschersleben/MZ - Der Ascherslebener Stadtrat hatte Ende 2024 auf Antrag der CDU/FDP-Fraktion mit einer denkbar knappen Mehrheit von einer Stimme beschlossen, die Trägerschaft des Gymnasiums Stephaneum an den Salzlandkreis abzugeben. Nach dem Stand der Vorbereitungen erkundigte sich Yves Metzing (Fraktion Die Linke/SPD/Grüne) nun in der jüngsten Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses in der vergangenen Woche.