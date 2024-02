Maria Gulyumova kommt aus Sankt Petersburg. Als sie 2021 nach Berlin ging, sprach sie kein Deutsch. Jetzt leitet sie Ikea in Günthersdorf und erklärt, was die schwedische Firmenphilosophie bedeutet und wie sie sich die Region Leipzig und Halle im Geschäft widerspiegelt und warum gutes Essen wichtig ist, um Sofas zu verkaufen.

Günthersdorf/MZ. - Stockholm, Malmö oder Göteborg? Am Ende öffnet Maria Gulyumova die Tür nach Trelleborg. Die Konferenzräume im Ikea-Möbelhaus in Günthersdorf tragen Namen schwedischer Städte. Es ist ein Teil dessen, was die 35-Jährige als die schwedische Kultur ihres Arbeitgebers beschreibt. Dazu zähle eine offene, leichte Art mit möglichst flachen Hierarchien. So könne jeder Verbesserungsvorschläge bringen, egal welche Position er hat. Und natürlich gehört die Anrede mit Du und Vornamen dazu. So wird Gulyumova auf ihrem Weg hinter den Kulissen nur mit Maria angesprochen – auch wenn sie hier seit Kurzem die Chefin ist.