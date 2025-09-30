Wem gelingt es den Fluch von Wilhelm von Lutisburg zu brechen? Auf Burg Querfurt wird ab dem 1. Oktober ein Escape-Spiel angeboten, das Gruppen ab fünf Personen buchen können. Was die Teilnehmer erwartet.

Diese Utensilien könnten den Teilnehmern des Escape-Spiels auf Burg Querfurt begegnen.

Querfurt/MZ. - Die Angebotspalette auf der mittelalterlichen Burganlage in Querfurt reicht von Führungen über Konzerte und Lesungen bis hin zu interessanten Ferien- und Kinderprojekten. Ab dem 1. Oktober kommt auf Burg Querfurt etwas ganz Neues dazu: ein Escape-Spiel für Teilnehmer ab 16 Jahren.