Merseburg hat sich vom Zeichner José Comic ein Maskottchen für Kinder entwerfen lassen. Hunderte MZ-Leser machten dafür Namensvorschläge. Nun bestimmten Schüler den Sieger. Es ist der Favorit des Oberbürgermeisters Müller-Bahr.

Namenswahl für Merseburgs neues Maskottchen: Und der Rabe heißt …

Die Wahlhelfer Konstantin, Mahmoud und Dennis kippen die 256 Stimmen ihrer Mitschüler aus der Urne.

Merseburg/MZ. - Es ist kurz nach zehn, als Zeel die Urne aufschließt. In ihr liegen die Stimmzettel, auf denen die über 250 Schüler der Grundschule im Rosental ihr Kreuz gemacht haben. Sie hatten an diesem Donnerstagvormittag die Wahl: Wie soll Merseburgs neues Kindermaskottchen künftig heißen? Corax, Merle, Merlix, Krax oder doch Rufus?