Tollpatschig, abenteuerlustig und noch namenlos „José Comics“ hat für Stadt Merseburg den Merseburger Raben gezeichnet - Wie soll er heißen? Reichen Sie jetzt Ihre Vorschläge ein

Merseburg baut sein Stadtmarketing weiter aus und hat dafür nun den für seine „Vogelgezwitscher“-Cartoons bekannten Künstler José Martin Vilchez ins Boot geholt. Er hat seine Version des Merseburger Raben gezeichnet, der künftig auf Merchandising-Produkten und bei der Bewerbung von Veranstaltungen zu sehen sein soll.