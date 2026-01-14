EIL
Tollpatschig, abenteuerlustig und noch namenlos „José Comics“ hat für Stadt Merseburg den Merseburger Raben gezeichnet - Wie soll er heißen? Reichen Sie jetzt Ihre Vorschläge ein
Merseburg baut sein Stadtmarketing weiter aus und hat dafür nun den für seine „Vogelgezwitscher“-Cartoons bekannten Künstler José Martin Vilchez ins Boot geholt. Er hat seine Version des Merseburger Raben gezeichnet, der künftig auf Merchandising-Produkten und bei der Bewerbung von Veranstaltungen zu sehen sein soll.
Aktualisiert: 14.01.2026, 12:26
Merseburg/MZ. - „Das wird auf jeden Fall gerahmt“, kündigten Lea Taubmann und Lena Djalek am Dienstagabend in der Merseburger Touristinformation an. In den Händen hielten die beiden Merseburgerinnen frisch signierte Kunstdrucke von José Martin Vilchez. Und zwar nicht irgendwelche Drucke, sondern die ersten beiden Motive, die der Cartoonist im Auftrag der Stadt gezeichnet hat.