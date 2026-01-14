weather regen
  4. Tollpatschig, abenteuerlustig und noch namenlos: „José Comics“ hat für Stadt Merseburg den Merseburger Raben gezeichnet - Wie soll er heißen? Reichen Sie jetzt Ihre Vorschläge ein

Merseburg baut sein Stadtmarketing weiter aus und hat dafür nun den für seine „Vogelgezwitscher“-Cartoons bekannten Künstler José Martin Vilchez ins Boot geholt. Er hat seine Version des Merseburger Raben gezeichnet, der künftig auf Merchandising-Produkten und bei der Bewerbung von Veranstaltungen zu sehen sein soll.

Von Luise Mosig Aktualisiert: 14.01.2026, 12:26
Cartoonist José Martin Vilchez, Merseburgs OB Sebastian Müller-Bahr und Touristinfo-Chef Daniel Spielau präsentierten am Dienstag, 13. Januar 2026, die ersten von Vilchez gezeichneten Motive rund um die Merseburger Rabensage.
Cartoonist José Martin Vilchez, Merseburgs OB Sebastian Müller-Bahr und Touristinfo-Chef Daniel Spielau präsentierten am Dienstag, 13. Januar 2026, die ersten von Vilchez gezeichneten Motive rund um die Merseburger Rabensage. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - „Das wird auf jeden Fall gerahmt“, kündigten Lea Taubmann und Lena Djalek am Dienstagabend in der Merseburger Touristinformation an. In den Händen hielten die beiden Merseburgerinnen frisch signierte Kunstdrucke von José Martin Vilchez. Und zwar nicht irgendwelche Drucke, sondern die ersten beiden Motive, die der Cartoonist im Auftrag der Stadt gezeichnet hat.