Tierschutz Mit Video: Nach Hunderettung im Saalekreis: Vierbeiner in Blösien in guten Händen

27 der über 100 in Delitz und Salzatal geretteten Hunde sind beim Verein „Tiere suchen Freunde“ in Blösien in Obhut. Wie es ihnen geht, was sie brauchen. Spendenbereitschaft ist bereits groß.