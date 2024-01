Saalekreis/MZ. - Das Sportjahr 2023 war für viele Athletinnen erfolgreich, doch sechs Frauen aus dem Saalekreis konnten besonders jubeln und stehen deshalb auf dem MZ-Tippschein bei der gemeinsamen Sportlerwahl von Kreissportbund (KSB) und Mitteldeutscher Zeitung. Mit Titeln und Medaillen bei Wettkämpfen in Sachsen-Anhalt, Deutschland und darüber hinaus haben sie das Jahr geprägt.

MZ-Sportlerwahl 2023: Das sind die nominierten Juniorinnen

Jetzt sind Sie, liebe MZ-Leserinnen und Leser, gefragt, Ihr Kreuz an der aus Ihrer Sicht richtigen Stelle zu setzen. Die MZ stellt die Kandidatinnen für den Titel „Sportlerin des Jahres“ und ihre Erfolge mit Infos vom KSB und den jeweiligen Vereinen der Teilnehmerinnen etwas näher vor.

Carola Ruwoldt, Schwimmverein Merseburg

Carola Ruwoldt, Schwimmverein Merseburg (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Die Schwimmerin vom SV Merseburg hat seit ihren Anfängen im Jahr 2004 beeindruckende Erfolge bei nationalen und internationalen Wettkämpfen erzielt. Ihr größter Triumph im vergangenen Jahr war der fünfte Platz bei den Weltmeisterschaften über 200 Meter Schmetterling. Außerdem kann sie sich achtfache deutsche Meisterin nennen, holte zwei Vizemeistertitel, zwei dritte und einen fünften Platz. Fünf Norddeutsche Meistertitel und fünf Landesmeistertitel runden ihre sportliche Bilanz ab.

Ines Hammerl, TSV Leuna

Ines Hammerl, TSV Leuna (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Die Leichtathletin Ines Hammerl vom TSV Leuna glänzt mit Spitzenleistungen im Gehen. Nach ihrem Wiedereinstieg in diese Sportart vor zwei Jahren sicherte sie sich den Titel der Deutschen Vizemeisterin über 10 km Gehen sowie den Landesmeistertitel über 5.000 m und 3.000 m Gehen. Ihre sportliche Laufbahn begann bereits in der Schulzeit und führte sie zu ihrer ersten Disziplin zurück.

Katrin Dittmar, SV Großkayna 1922

Katrin Dittmar, SV Großkayna 1922 (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Katrin Dittmar triumphiert im SUP-Wildwasser: Die Athletin vom SV Großkayna, die vor zwei Jahren vom Kanusport zum Stand-Up-Paddling im Wildwasser wechselte, sicherte sich bei den Deutschen Meisterschaften den Titel im Slalom und wurde Dritte im Downriver. Aufgrund ihrer hervorragenden Fahrtechnik wurde sie in beiden Disziplinen auch Landesmeisterin.

Andrea Bierende, SV Teutschenthal - WLT

Andrea Bierende, SV Teutschenthal (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Die Leichtathletin Andrea Bierende vom SV Teutschenthal e.V. - WLT stellte im vergangenen Jahr mit ihrer Weite im Hammerwurf einen neuen Landesrekord auf. Außerdem wurde sie Landesmeisterin im Kugelstoßen und zweifache Deutsche Vizemeisterin im Hammerwerfen.

Doreen Meißner, Schützenverein Bad Dürrenberg

Doreen Meißner, Schützenverein Bad Dürrenberg (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Erfolgreiche Schützin: Doreen Meißner, Mitglied des Schützenvereins Bad Dürrenberg, stellte auch im vergangenen Jahr ihre herausragenden Fähigkeiten im Schießsport unter Beweis. Gleich achtmal errang sie den Titel der Landesmeisterin in der Damenklasse II. Dabei überzeugte sie unter anderem in den Disziplinen Luftgewehr-Auflage, Luftpistole-Auflage, Perkussionspistole, KK-Liegendkampf und 25 Meter Standardpistole. Bereits seit 2013 nimmt Meißner an Wettkämpfen teil und stellte mehrere Landesrekorde auf.

Jessica Löschke, TSV Leuna

Jessica Löschke, TSV Leuna (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Jessica Löschke, Athletin des TSV Leuna, feiert nach schwierigen Jahren mit Verletzungen und Herausforderungen durch die Pandemie beachtliche Erfolge im Wintersport. Ein Umzug führte zu einer Leistungssteigerung und ermöglichte Löschke den zweiten Platz beim Deutschlandpokal im Sprint. Außerdem belegte sie einen dritten, zwei vierte und zwei sechste Plätze. Bei den Militär-Weltmeisterschaften wurde sie Zweite mit der Mannschaft und Sechste mit der Staffel.