Freundeskreis Kirche „St. Ägidius“ Zehnter Geburtstag: Womit Pfingstburschen aus Hergisdorf Magdeburger Band überraschen

Die Irish-Folk-Band „Planxty Irwin“ musiziert in der Kirche „St. Ägidius“ in Hergisdorf. Warum das Konzert so besonders ist.