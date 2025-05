In der Wäscherei Am Güterbahnhof in Zeitz gibt es drei Waschmaschinen mit einer Füllmenge von 60 Kilogramm und eine mit 16 Kilogramm. Manuela Holzhauer (li.) und Marina Böttcher (re.) füllen Handtücher in einen der fünf Trockner. Eng ist es in der Halle geworden. Deshalb wird zurzeit angebaut.

(Foto: Margit Herrmann)