Merseburg sucht neue Wege, die Leute zum lokalen Shopping zu animieren. Bald soll es nun einen Sammelpass geben. Ab einem Einkaufswert von über zehn Euro in einem Geschäft in der Stadt gibt’s einen Aufkleber. Wer genügend Sticker gesammelt hat, dem winken Gewinne. Wann die Aktion starten und welche Preise es geben soll.

Merseburg/MZ. - Im vergangenen Jahr war es die Innenstadtkarte mit Shopping-Inspiration fürs Merseburger Zentrum, die in den Briefkästen der Merseburger landete, und die 3.000 kostenlosen Stoffbeutel mit dem Stadtlogo, mit denen die Stadtverwaltung ihre Bürger in die Innenstadt locken wollte. Nun hat der Bereich Wirtschaftsförderung der Stadt Merseburg eine neue Idee ausgebrütet: In diesem Jahr soll ein Sammelheft die Merseburger zum Einkaufen im lokalen Handel animieren.