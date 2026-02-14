weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
Ab Ende März wird die Landstraße in Salsitz und Kleinosida grundhaft ausgebaut. Im Kretzschauer Gemeinderat gibt es viele Fragen, aber auch Kritik von den Anwohnern.

Von Matthias Voss 14.02.2026, 10:00
Die L193 ist nicht nur in Salsitz, hier der Abzweig Alte Dorfstraße, in einem schlechten Zustand. Ab März soll sie saniert werden.
Die L193 ist nicht nur in Salsitz, hier der Abzweig Alte Dorfstraße, in einem schlechten Zustand. Ab März soll sie saniert werden. (Foto: Torsten Gerbank)

Salsitz/Kleinosida/MZ. - Am Dienstag, 24. März, erfolgt nach Jahren des Wartens der erste Spatenstich für die grundhafte Sanierung der Landesstraße 193 in Salsitz und Kleinosida. Wie in der jüngsten Sitzung des Kretzschauer Gemeinderates bekannt wurde, soll die Maßnahme spätestens im Sommer des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Über 25 Anwohner der beiden Ortsteile waren zu der Sitzung gekommen, stellten dabei zahlreiche Fragen, hatten aber auch kritische Anmerkungen.