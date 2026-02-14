Ab Ende März wird die Landstraße in Salsitz und Kleinosida grundhaft ausgebaut. Im Kretzschauer Gemeinderat gibt es viele Fragen, aber auch Kritik von den Anwohnern.

Baustart an der L193 in Salsitz: Wer Umwege fahren muss

Die L193 ist nicht nur in Salsitz, hier der Abzweig Alte Dorfstraße, in einem schlechten Zustand. Ab März soll sie saniert werden.

Salsitz/Kleinosida/MZ. - Am Dienstag, 24. März, erfolgt nach Jahren des Wartens der erste Spatenstich für die grundhafte Sanierung der Landesstraße 193 in Salsitz und Kleinosida. Wie in der jüngsten Sitzung des Kretzschauer Gemeinderates bekannt wurde, soll die Maßnahme spätestens im Sommer des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Über 25 Anwohner der beiden Ortsteile waren zu der Sitzung gekommen, stellten dabei zahlreiche Fragen, hatten aber auch kritische Anmerkungen.