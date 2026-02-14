IHK und Handelskammer präsentieren Resulate zur Standortzufriedenheit von Firmen im Raum Halle-Leipzig. Welche Schulnote die Kreisstadt des Salzlandes erhielt.

Wie zufrieden sind Unternehmen mit ihrem Standort? Ergebnis für Bernburg überrascht

Bernburg hat nach Wahrnehmung hiesiger Unternehmer ein gutes Image und eine attraktive Innenstadt.

Bernburg/MZ. - Zum vierten Mal haben die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern ihre Mitgliedsbetriebe in der Metropolregion Halle-Leipzig gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Standort sind. Unter den 26 größeren Kommunen ist auch Bernburg. Und die Ergebnisse für die Stadt lassen aufhorchen.