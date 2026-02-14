Umfrage Wie zufrieden sind Unternehmen mit ihrem Standort? Ergebnis für Bernburg überrascht
IHK und Handelskammer präsentieren Resulate zur Standortzufriedenheit von Firmen im Raum Halle-Leipzig. Welche Schulnote die Kreisstadt des Salzlandes erhielt.
14.02.2026, 10:07
Bernburg/MZ. - Zum vierten Mal haben die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern ihre Mitgliedsbetriebe in der Metropolregion Halle-Leipzig gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Standort sind. Unter den 26 größeren Kommunen ist auch Bernburg. Und die Ergebnisse für die Stadt lassen aufhorchen.