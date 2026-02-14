Aus dem EU-Förderprogramm LEADER/CLLD fließen Gelder auch nach Dessau-Roßlau. Was damit finanziert wird und wie Vereine, Unternehmen und Einzelpersonen nun profitieren können.

Gelder von der EU: Was in Dessau-Roßlau finanziert wird und wer nun profitieren kann

Bereits aus EU-Mitteln finanziert und umgesetzt: eine Schutzhütte auf dem Vereinsgelände des Heimat- und Traditionsvereins Großkühnau.

Dessau-Roßlau/MZ. - Aus Deutschland fließt Geld an die Europäische Union. Und von dort kommt auch wieder was zurück. Unter anderem nach Dessau-Roßlau. Aber nicht immer sehe man auf den ersten Blick gleich, wo überall EU-Gelder drinstecken, sagt Elke Kurzke. Sie ist Regionalmanagerin im Verein Lokale Aktionsgruppe (LAG) Mittlere Elbe-Fläming, einer von 24 seiner Art in Sachsen-Anhalt, die darüber entscheiden, wofür EU-Mittel vor Ort verwendet werden, und neben Dessau-Roßlau auch für Möckern, Zerbst, Coswig und Oranienbaum-Wörlitz zuständig. Nun ruft sie Vereine, Unternehmen und Einzelpersonen dazu auf, sich noch bis zum 23. Februar für das EU-Förderprogramm LEADER/CLLD – für die Entwicklung und Förderung des ländlichen Raums – zu bewerben. Das geht einfacher als gedacht.