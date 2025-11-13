EIL:
Neue Bäume in Querfurt Mirabelle vom Dartsclub: Leimbach verschönert seinen Park
Im Leimbacher Park stehen neue Bäume und große Pläne: Der Dartsclub hat jetzt eine Mirabelle gepflanzt und will noch mehr bewegen. Warum das Projekt mehr ist als nur ein Baum – und welche Idee dahinter steckt.
13.11.2025, 16:00
Leimbach/MZ. - Die neuste Bewohnerin des Leimbacher Parks ist eine Mirabelle. „Jetzt müssen wir noch sieben Bäume pflanzen“, sagt Rüdiger Seyffarth, Ortsbürgermeister von Leimbach (Querfurt). Letztes Jahr musste im Leimbacher Park rund ein Dutzend alter, morscher Bäume weggemacht werden.