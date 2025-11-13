Neue Bäume in Querfurt Mirabelle vom Dartsclub: Leimbach verschönert seinen Park

Im Leimbacher Park stehen neue Bäume und große Pläne: Der Dartsclub hat jetzt eine Mirabelle gepflanzt und will noch mehr bewegen. Warum das Projekt mehr ist als nur ein Baum – und welche Idee dahinter steckt.