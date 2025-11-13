weather wolkig
Im Leimbacher Park stehen neue Bäume und große Pläne: Der Dartsclub hat jetzt eine Mirabelle gepflanzt und will noch mehr bewegen. Warum das Projekt mehr ist als nur ein Baum – und welche Idee dahinter steckt.

Von Luise Mosig 13.11.2025, 16:00
Rund 60 Euro haben die Mitglieder des Dartsclubs für die Baumpflanzaktion in die Hand genommen.
Rund 60 Euro haben die Mitglieder des Dartsclubs für die Baumpflanzaktion in die Hand genommen. (Foto: Luise Mosig)

Leimbach/MZ. - Die neuste Bewohnerin des Leimbacher Parks ist eine Mirabelle. „Jetzt müssen wir noch sieben Bäume pflanzen“, sagt Rüdiger Seyffarth, Ortsbürgermeister von Leimbach (Querfurt). Letztes Jahr musste im Leimbacher Park rund ein Dutzend alter, morscher Bäume weggemacht werden.