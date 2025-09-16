weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Er wollte jemanden umbringen: Messerstecher schwänzt Prozessauftakt - Was dem Mann aus Bad Lauchstädt jetzt blüht

21-Jähriger ist wegen versuchten Totschlags angeklagt und kommt einfach nicht zum Prozess. Warum er überhaupt auf freiem Fuß ist.

Von Undine Freyberg 16.09.2025, 06:00
Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Der 21-Jährige wollten einen anderen Mann mit dem Messer töten (Symbolbild).
Bad Lauchstädt/Halle/MZ. - Ein 21-Jähriger aus Bad Lauchstädt ist wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Jurastudenten, die an diesem Tag l den Saal füllen, in dem die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Halle tagt, hätten ihm gern ins Gesicht gesehen. Doch der Mann entschied sich gegen einen Auftritt vor Gericht.