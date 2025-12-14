Merseburger Grundschüler ersetzen ihren geklauten Christbaumschmuck in der Gotthardstraße und sind auf Spurensuche. Was passiert ist

Merseburgs geklauter Baumschmuck: Grundschüler sind den Tätern auf der Spur

Merseburg/MZ. - „Die Täter sind da lang gegangen“, erzählt Klara. Die Schülerin geht in die zweite Klasse der Albrecht-Dürer-Grundschule in Merseburg und hatte am Donnerstag, sichtlich verärgert, zahlreiche Perlen mit ihren Mitschülern auf der gesamten Gotthardstraße eingesammelt. Die Perlen stammten vom Christbaumschmuck, den die Schüler bereits am 1. Dezember aufgehängt hatten.